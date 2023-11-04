Джокович: «Большую часть матча Рублев душил меня, как змея душит лягушку»

Сербский теннисист Новак Джокович подвел итоги матча с россиянином Андреем Рублевым (5:7, 7:6 (7:3), 7:5) в полуфинале «мастерса» в Париже.

«Большую часть матча Рублев душил меня, как змея душит лягушку. Он играл на чрезвычайно высоком уровне, который ему свойственен, но сегодня он был просто на высоте, честно говоря. Не думаю, что я когда-либо сталкивался с таким хорошим Рублевым. В начале матча я снова испытывал трудности с физической формой, но в итоге справился. Очевидно, что было очень важно выиграть второй сет. На тай-брейке я очень хорошо подавал, и это помогло», — приводит слова Джоковича сайт ATP.

В финале «мастерса» в Париже 36-летний серб сыграет с 32-летним болгарином Григором Димитровым. Счет в личных встречах 11-1 в пользу Джоковича.