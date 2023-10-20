Чесноков считает, что теннисист Котов находится в хорошей форме

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что выход россиянина Павла Котова в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Стокгольме после прохождения квалификации говорит о том, что он находится в хорошей форме.

«Котов сейчас находится в хорошей форме. Я считал Грикспура фаворитом, но Павел сумел его переиграть. Он здорово играет на этом турнире, прошел квалификацию, победил трех очень хороших игроков. У него отличное чувство мяча, хорошие удары, но ему нужно больше работать над физической формой, тогда он точно войдет в топ-50 мирового рейтинга, а то и выше», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Котов обыграл нидерландца Таллона Грикспура в четвертьфинальном матче ATP в Стокгольме — 7:6 (7:4), 6:2.

В полуфинале Котов сыграет с сербом Миомиром Кецмановичем.