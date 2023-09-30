Чесноков считает, что Умбер провел лучший матч в жизни против Рублева

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что француз Уго Умбер провел лучший матч в своей карьере во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине против россиянина Андрея Рублева 7:5, 3:6, 6:7 (3:7).

«Это был гениальный матч, Умбер играл очень здорово, это лучший матч в его жизни. Если бы он так играл все время, то давно бы был в десятке мирового рейтинга, но для такого уровня ему не хватает стабильности. Нельзя сказать, что Рублев сегодня играл плохо, просто его соперник выглядел фантастически и заслуженно победил», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

В четвертьфинале турнира 25-летний француз сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.