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Сегодня, 22:23

Тарпищев назвал ожидаемым выход теннисиста Медведева в четвертьфинал турнира в Пекине

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что выход россиянина Даниила Медведева в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине является ожидаемым, так как спортсмен должен был дойти до этой стадии.

«Победа Медведева — это не сенсация. Он и должен был как минимум до четвертьфинала дойти. Это обычный турнир, где не так важно победить, а нужно вработаться и подготовиться к концовке сезона, к «Мастерсам», чтобы там уже выступить хорошо», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Четвертьфинальный матч турнира в Пекине между Медведевым и Умбером пройдет 2 октября.

Источник: https://tass.ru/sport/18883469
Теннис
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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