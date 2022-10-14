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14 октября, 22:53

Чесноков считает теннисиста Тима опасным соперником для Рублева

Анна Горшкова
Корреспондент

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков считает, что австрийский теннисист Доминик Тим будет опасным соперником для россиянина Андрея Рублева в полуфинале турнира ATP 250 в Хихоне.

«Андрей посеян под первым номером на турнире, поэтому я считаю, что ему по силам выйти в финал. Тим, похоже, возвращается на свой прежний уровень, он обыгрывал всех лучших игроков мира, побеждал на US Open, это феноменальное достижение. На этом турнире он одержал хорошие победы и может быть опасным соперником для Рублева. Я думаю, матч Рублева с Тимом будет очень интересным. Интересно будет посмотреть, справится ли он со скоростью Рублева, что он сможет придумать против него», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

В четвертьфинале турнира Рублев со счетом 7:5, 6:3 побелил американца Томми Пола, а Тим обыграл аргентинца Франсиско Черундоло (6:4, 6:3).

Источник: https://tass.ru/sport/16062641
Теннис
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
Доминик Тим
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