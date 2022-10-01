Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

1 октября, 23:49

Чилич вышел в финал турнира в Тель-Авиве, где сыграет с Джоковичем

Марин Чилич.
Фото AFP

Хорватский теннисист Марин Чилич одержал победу над французом Констаном Лестьенном (7:5, 6:3) в матче полуфинала турнира в Тель-Авиве. Встреча продолжалась 1 час и 45 минут.

В финале турнира в Израиле 34-летний Чилич сыграет с сербом Новаком Джоковичем, который ранее прошел россиянина Романа Сафиуллина (6:1, 7:6 (7:3)).

Тель-Авив (Израиль)

Турнир ATP Tel Aviv Watergen Open

Призовой фонд 949 475 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Марин Чилич (Хорватия, 2) — Констан Лестьенн (Франция) — 7:5, 6:3

Теннис
Марин Чилич
Новак Джокович
0
Читайте также
Гашеку лучше заняться делом, а не русофобским популизмом. Чешский хоккей слабеет с каждым днем
Анатолий Карпов: «Русофобия достигла высшего предела. В Европе и Америке она на уровне геноцида»
Гендиректор МАГАТЭ посетит Москву и Киев на следующей неделе
Полянский сообщил о скандале на заседании СБ ООН по «Северным потокам»
Глава минобороны ФРГ Ламбрехт прибыла с необъявленным визитом в Одессу
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Джокович — о победе над Сафиуллиным: «Это был очень конкурентный матч»