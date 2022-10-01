Чилич вышел в финал турнира в Тель-Авиве, где сыграет с Джоковичем

Хорватский теннисист Марин Чилич одержал победу над французом Констаном Лестьенном (7:5, 6:3) в матче полуфинала турнира в Тель-Авиве. Встреча продолжалась 1 час и 45 минут. В финале турнира в Израиле 34-летний Чилич сыграет с сербом Новаком Джоковичем, который ранее прошел россиянина Романа Сафиуллина (6:1, 7:6 (7:3)). Тель-Авив (Израиль) Турнир ATP Tel Aviv Watergen Open Призовой фонд 949 475 долларов Закрытые корты, хард Одиночный разряд Полуфинал Марин Чилич (Хорватия, 2) — Констан Лестьенн (Франция) — 7:5, 6:3