Чилич вышел в финал турнира в Тель-Авиве, где сыграет с Джоковичем

1 октября, 23:49
Хорватский теннисист Марин Чилич одержал победу над французом Констаном Лестьенном (7:5, 6:3) в матче полуфинала турнира в Тель-Авиве. Встреча продолжалась 1 час и 45 минут.
В финале турнира в Израиле 34-летний Чилич сыграет с сербом Новаком Джоковичем, который ранее прошел россиянина Романа Сафиуллина (6:1, 7:6 (7:3)).
Тель-Авив (Израиль)
Турнир ATP Tel Aviv Watergen Open
Призовой фонд 949 475 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Марин Чилич (Хорватия, 2) — Констан Лестьенн (Франция) — 7:5, 6:3