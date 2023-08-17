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Сегодня, 07:16

Циципас во время матча с Шелтоном жаловался на болельщицу, которая имитировала жужжание пчелы

Ана Горшкова
Корреспондент
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Греческий теннисист Стефанос Циципас во время матча второго круга турнира в Цинциннати против американца Бена Шелтона жаловался на поведение болельщицы.

25-летний игрок во время одной из своих подач остановил матч и попросил судью удалить девушку с корта, которая в первом ряду имитировала жужжание пчелы и мешала ему подавать.

Циципас сказал: «Кто-то имитирует пчелу позади меня. Прямо перед моей подачей жужжат. Думаете, это нормально? (Ищет, кто это делает). Подобное не случалось в моей карьере. Знаю, что они поддерживают другого игрока... Там произносят бзззз бзззз... Та леди... Я хочу, чтобы ее вывели. Я пытаюсь подать, и все, что я слышу — жужжание.»

Девушка в итоге созналась в том, что это делала и извинилась.

Циципас обыграл Шелтон со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). В третьем круге он встретится с Хубертом Хуркачем (Польша).

Теннис
Стефанос Циципас
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