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Сегодня, 22:06

Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Антверпене

Руслан Минаев
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Грек Стефанос Циципас обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсюлпа во втором круге турнира в Антверпене (Бельгия) — 7:5, 6:3. Матч длился 1 час 37 минут.

Первый сеянный на турнире в Бельгии вышел в четвертьфинал. За путевку в полуфинал Циципас сыграет с победителем матча Доминик Тим (Австрия) — Янник Ханфманн (Германия, 5).

Антверпен (Бельгия)

Турнир ATP European Open

Призовой фонд 673 630 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 1) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — 7:5, 6:3

Теннис
Стефанос Циципас
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