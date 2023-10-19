Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Антверпене

Сегодня, 22:06
Грек Стефанос Циципас обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсюлпа во втором круге турнира в Антверпене (Бельгия) — 7:5, 6:3. Матч длился 1 час 37 минут.
Первый сеянный на турнире в Бельгии вышел в четвертьфинал. За путевку в полуфинал Циципас сыграет с победителем матча Доминик Тим (Австрия) — Янник Ханфманн (Германия, 5).
Антверпен (Бельгия)
Турнир ATP European Open
Призовой фонд 673 630 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Стефанос Циципас (Греция, 1) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — 7:5, 6:3