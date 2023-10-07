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Сегодня, 06:00

Медведев — Гарин: смотреть трансляцию матча Shanghai Masters 2023 (видео)

Матч Shanghai Masters Медведев — Гарин начнется 7 октября в 8:30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото AFP
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Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге «мастерса» в Пекине сыграет с чилийцем Кристианом Гарином. Начало матча — не ранее 8.30 по московскому времени.

Прямые трансляции турнира будут доступны в EurosportPlayer и на портале Tennis TV. Официальных трансляций в России не запланировано. Видеотрансляция игры Даниил Медведев — Кристиан Гарин будет доступна бесплатно в социальной сети «ВКонтакте».

Гарин и Медведев ранее за карьеру встречались друг с другом три раза. Счет личного противостояния у соперников — 2:1 в пользу российского теннисиста. Даниил получил второй номер посева. Россиянин побеждал на турнире в Шанхае в 2019 году.

Первый за четыре года теннисный турнир серии Masters в Китае проходит на покрытии «хард» с 4 по 15 октября 2023 года. Общий призовой фонд соревнований составляет 8,8 миллиона долларов, что на 17 процентов больше, чем было ранее в 2019 году.

Теннис
Даниил Медведев
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