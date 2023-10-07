Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге «мастерса» в Пекине сыграет с чилийцем Кристианом Гарином. Начало матча — не ранее 8.30 по московскому времени.

Прямые трансляции турнира будут доступны в EurosportPlayer и на портале Tennis TV. Официальных трансляций в России не запланировано. Видеотрансляция игры Даниил Медведев — Кристиан Гарин будет доступна бесплатно в социальной сети «ВКонтакте».