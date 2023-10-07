Сегодня, 06:00
Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге «мастерса» в Пекине сыграет с чилийцем Кристианом Гарином. Начало матча — не ранее 8.30 по московскому времени.
Прямые трансляции турнира будут доступны в EurosportPlayer и на портале Tennis TV. Официальных трансляций в России не запланировано. Видеотрансляция игры Даниил Медведев — Кристиан Гарин будет доступна бесплатно в социальной сети «ВКонтакте».
Гарин и Медведев ранее за карьеру встречались друг с другом три раза. Счет личного противостояния у соперников — 2:1 в пользу российского теннисиста. Даниил получил второй номер посева. Россиянин побеждал на турнире в Шанхае в 2019 году.
Первый за четыре года теннисный турнир серии Masters в Китае проходит на покрытии «хард» с 4 по 15 октября 2023 года. Общий призовой фонд соревнований составляет 8,8 миллиона долларов, что на 17 процентов больше, чем было ранее в 2019 году.