Сафиуллин обыграл Зверева на турнире в Шанхае

Сегодня, 17:47
Российский теннисист Роман Сафиуллин одержал победу над немцем Александром Зверевым во втором круге турнира в Шанхае — 6:3, 6:1.
Игра продолжалась 1 час 15 минут.
Сафиуллин сделал 7 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Зверева 7 подач навылет, 0 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.
26 сентября Сафиуллин проиграл Звереву в финале турнира в Чэнду (Китай) — 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 3:6.
Следующим соперником россиянина станет американец Бен Шелтон.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Роман Сафиуллин (Россия) — Александр Зверев (Германия, 9) — 6:3, 6:1