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Сегодня, 12:16

Медведев: «Я счастлив, что вышел в полуфинал Пекина. Всегда хочется пройти как можно дальше»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над французом Уго Умбером в четвертьфинале турнира ATP 500 в Пекине.

«Я рад, что мне удалось поднять свой уровень в важные моменты, за исключением одного гейма во втором сете. Здорово, что в этом тяжелом матче мне все же удалось найти в себе силы, чтобы довести игру до победы. Я счастлив, что вышел в полуфинал. Когда приезжаешь на турнир, всегда хочется пройти как можно дальше. Счастлив, что завтра все еще буду здесь. Чем дальше мы проходим, тем сложнее матчи, тем сложнее соперники. Это нормально», — приводит слова Медведева сайт ATP.

Даниил Медведев. Медведев взял себя в руки после провала. Россиянин — в полуфинале турнира в Пекине

В 1/2 финала турнира 27-летний россиянин сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Николас Харри (Чили).

Теннис
Даниил Медведев
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