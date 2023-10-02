Медведев: «Я счастлив, что вышел в полуфинал Пекина. Всегда хочется пройти как можно дальше»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над французом Уго Умбером в четвертьфинале турнира ATP 500 в Пекине.

«Я рад, что мне удалось поднять свой уровень в важные моменты, за исключением одного гейма во втором сете. Здорово, что в этом тяжелом матче мне все же удалось найти в себе силы, чтобы довести игру до победы. Я счастлив, что вышел в полуфинал. Когда приезжаешь на турнир, всегда хочется пройти как можно дальше. Счастлив, что завтра все еще буду здесь. Чем дальше мы проходим, тем сложнее матчи, тем сложнее соперники. Это нормально», — приводит слова Медведева сайт ATP.

В 1/2 финала турнира 27-летний россиянин сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Николас Харри (Чили).