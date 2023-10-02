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Сегодня, 12:42

Медведев сыграет со Зверевым в полуфинале турнира в Пекине

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Зверев.
Фото Reuters
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Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл чилийца Николаса Харри в четвертьфинале турнира ATP 500 в Пекине.

Матч завершился со счетом 6:1, 6:7 (5:7), 6:3. Продолжительность игры составила 2 часа 18 минут.

10-я ракетка мира Зверев 13 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету 23-й ракетки мира Харри 8 эйсов, ни одной двойной и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В полуфинале турнира 26-летний немец сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. Счет в личных встречах 9-7 в пользу Медведева.

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
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