Медведев сыграет со Зверевым в полуфинале турнира в Пекине

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл чилийца Николаса Харри в четвертьфинале турнира ATP 500 в Пекине.

Матч завершился со счетом 6:1, 6:7 (5:7), 6:3. Продолжительность игры составила 2 часа 18 минут.

10-я ракетка мира Зверев 13 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету 23-й ракетки мира Харри 8 эйсов, ни одной двойной и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В полуфинале турнира 26-летний немец сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. Счет в личных встречах 9-7 в пользу Медведева.