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Сегодня, 18:45

Давыденко не уверен, что Алькарас сможет стать заменой Федереру и Надалю

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Экс-третья ракетка мира Николай Давыденко поделился своим мнение о чемпионе US Open-2022 Карлосе Алькарасе.

«В данный момент он показывает самый силовой теннис в туре, — отметил в интервью «СЭ» Давыденко. — В теннисном же плане, я бы не сказал, что он заменит Федерера и Надаля. Скорее нет, чем да. В зале Карлос ничего не выиграл. Нельзя сказать, что он хорош на всех типах покрытия. На грунте и уличном харде — да, но хватит ли это для величия? Не думаю, что долго будет удерживать статус первой ракетки мира. Еще важный момент: сколько он выдержит. В 19 лет уже пошли травмы. Это означает, что они и дальше будут его преследовать. Маловероятно, что ближайшие годы он сможет обойтись без повреждений на протяжении сезона. А травмы сильно выбивают из тура. На месяц- два. Потом очень нелегко войти в свой ритм, знаю по себе».

Алькарас завершил 2022 год на первом месте в рейтинге ATP.

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