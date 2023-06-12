Демин в скором времени планирует начать выступать на турнирах ATP

Победитель юниорского Открытого чемпионата Франции в парном разряде россиянин Ярослав Демин планирует в скором времени играть на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«После «Ролан Гаррос» я поеду играть на турнир в Марокко, а скоро я буду «выстреливать» в профессиональных турнирах», — приводит слова Демина ТАСС.

10 июня Демин и мексиканец Родриго Пачеко стали победителями Открытого чемпионата Франции среди юниоров. Демин — первый россиянин, выигравший юниорский турнир Большого шлема в мужском парном разряде.

Демину 17 лет, он занимает 1311-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в парном разряде и 1250-ю позицию в одиночном. В 2021 году в составе сборной России Демин стал победителем юниорского Кубка Дэвиса.