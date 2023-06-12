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ATP

Сегодня, 07:28

Трое россиян вошли в топ-10 рейтинга ATP, Джокович поднялся на первое место

Сергей Разин
корреспондент
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Официальный сайт ATP опубликовал обновленный рейтинг игроков.

На первое место поднялся серб Новак Джокович, который стал победителем «Ролан Гаррос». На вторую строчку опустился испанец Карлос Алькарас, замыкает тройку россиянин Даниил Медведев.

Также в топ-10 впервые вошли трое россиян: помимо Медведева, Андрей Рублев остался на седьмом месте, Карен Хачанов поднялся с 11-го на 10-е место.

Аслан Карацев поднялся на 14 позиций и занимает 48-е место, Александр Шевченко переместился с 87-й позиции на 92-ю, Роман Сафиуллин остался на 99-й строчке.

Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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Джокович вернется на первое место в рейтинге АТР после победы на «Ролан Гаррос»