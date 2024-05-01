Дмитриева о победе Рублева в Мадриде: «Мы никогда его таким не видели»

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева в разговоре с «СЭ» прокомментировала выход Андрея Рублева в полуфинал «мастерса» в Мадриде.

В среду, 1 мая, россиянин победил представителя Испании Карлоса Алькараса в четвертьфинальном матче турнира со счетом 4:6, 6:3, 6:2.

«Андрей показал удивительно хорошую игру, очень мощную, жесткую и безошибочную. Мы давно его таким не видели, а может быть и никогда, потому что это, наверное, его лучший матч. Он тактически верно построил игру. Первый сет, может быть, еще как-то был неуверен в себе. Затем, разыгрался вовсю: подача шла замечательно, все помогало», — сказала Дмитриева «СЭ».

В полуфинале турнира Рублев встретится с победителем пары Тэйлор Фритц (США, 12) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 21).

(Софья Грецкая)