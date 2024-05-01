Селиваненко о выходе Рублева в полуфинал «мастерса»: «Андрей одержал отличную победу»

Вице президент ФТР Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Андрея Рублева над Карлосом Алькарасом на турнире в Мадриде.

В среду, 1 мая, россиянин обыграл представителя Испании в четвертьфинальном матче соревнований со счетом 4:6, 6:3, 6:2.

«Андрей одержал отличную победу над одним из сильнейших игроков тура. Выдержал натиск Карлоса в первом сете, отдав его в упорной борьбе. Затем он сделал ранние брейки во втором и третьем сетах, доминировав уже в концовке матча», — сказал Селиваненко «СЭ».

В полуфинале Рублев встретится с победителем пары Тэйлор Фритц (США, 12) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 21).