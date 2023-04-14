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Сегодня, 11:35

Дмитриева не смогла назвать фаворита в матче Медведева с Руне

Сергей Жуков
Врач-кардиолог, главный врач медицинского центра
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18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделилась ожиданиями перед четвертьфиналом «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) между россиянином Даниилом Медведевым и датчанином Хольгером Руне.

«Трудно говорить о том, что Медведев сильнее. Хотя Руне перспективен, и, может, это будущее нашего мирового тенниса, но пока он еще не дошел до этой кондиции. Но, с другой, стороны он амбициозен, и у него нет авторитета», — сказала Дмитриева «СЭ».

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с датчанином Хольгером Руне. Матч начнется не раньше 16:00.

Анна Дмитриева
Даниил Медведев
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