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ATP

3 января, 23:46

Джокович надеется, что российские и белорусские спортсмены смогут играть везде

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото Reuters
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о перспективе встретиться с россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале текущего турнира ATP-250 в Аделаиде (Австралия).

«До этого еще далеко, но очевидно, что болельщикам и всем остальным хотелось бы увидеть такой поединок. Я должен быть готов ко встрече с любым соперником. Итак, если я буду играть в полуфинале, он будет играть в полуфинале, это будет замечательно в перспективе. Хотел бы я, чтобы все игроки могли играть на каждом турнире? Конечно, однозначно. Я надеюсь, что и Медведев, и другие россияне, и белорусы смогут играть повсюду», — сказал Джокович на пресс-конференции.

В 1/8 финала турнира ATP-250 в Аделаиде Медведев встретится с сербом Миомиром Кецмановичем. Джокович сыграет с французом Констаном Летьеном.

7 декабря ATP оштрафовала Британскую ассоциацию лаун-тенниса (LTA) за решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в Уимблдоне в 2022 году. Также организации угрожает исключение из ATP, если она решит не допустить спортсменов на турнир серии «Большого шлема» в 2023 году.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/tennis/novak-djokovic-wimbledon-daniil-medvedev-28865483
Теннис
Wimbledon
Новак Джокович
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