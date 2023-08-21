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Сегодня, 03:32

Джокович обыграл Алькараса и стал победителем турнира в Цинциннати

Сергей Разин
корреспондент
Новак Джокович.
Фото USA Today Sports
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Сербский теннисист Новак Джокович в финале турнира в Цинциннати обыграл испанца Карлоса Алькараса со счетом 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 3 часа 50 минут. На счету 36-летнего серба 2 эйса, 5 ошибок на второй подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 16. У 20-летнего испанца 11 подач навылет, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

При этом во втором сете Джокович отыграл один матчбол на тай-брейке, а Алькарас — четыре матчбола в третьем сете.

Для Джоковича это четвертый трофей в 2023 году и 95-й титул в карьере. Также серб в третий раз выиграл турнир в Цинциннати.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Новак Джокович (Сербия, 2) — Карлос Алькарас (Испания, 1) — 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4)

Карлос Алькарас
Новак Джокович
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