Джокович победил Чилича в финале турнира в Тель-Авиве

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем теннисного турнира в Тель-Авиве.

В финале он обыграл представителя Хорватии Марина Чилича — 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час и 35 минут.

Для Джоковича титул в Израиле стал 89-м в карьере (одиночный разряд). Серб на следующей неделе планирует принять участие в соревнованиях в Астане.

Тель-Авив (Израиль)

Турнир ATP Tel Aviv Watergen Open

Призовой фонд 949 475 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Марин Чилич (Хорватия, 2) — 6:3, 6:4