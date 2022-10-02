Джокович победил Чилича в финале турнира в Тель-Авиве

Сегодня, 20:20
Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем теннисного турнира в Тель-Авиве.
В финале он обыграл представителя Хорватии Марина Чилича — 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час и 35 минут.
Для Джоковича титул в Израиле стал 89-м в карьере (одиночный разряд). Серб на следующей неделе планирует принять участие в соревнованиях в Астане.
Тель-Авив (Израиль)
Турнир ATP Tel Aviv Watergen Open
Призовой фонд 949 475 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Новак Джокович (Сербия, 1) — Марин Чилич (Хорватия, 2) — 6:3, 6:4