Джокович рассказал, как проходит его восстановление от травмы перед турниром в Дубае

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович высказался о восстановлении от повреждения, которое он получил в начале 2023 года. У серба был трехсантиметровый надрыв мышцы бедра.

«Я не знал, буду я в Дубае или нет. Вероятно, всего пять или шесть дней назад мы с командой поняли, что смогу принять участие. У меня было почти три недели без тенниса, так что последние несколько дней я стремился как можно больше практиковаться в теннисе. Я приближаюсь к 100 процентам готовности, хотя все еще не достиг этой цифры, но главное, что боли нет. У меня нет препятствий в движении по корту», — приводит слова Джоковича пресс-служба турнира в Дубае.

Турнир ATP 500 в Дубае пройдет с 27 февраля по 4 марта. В первом круге турнира Джокович сыграет с чехом Томашом Махачем.