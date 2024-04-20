Джокович снялся с «мастерса» в Мадриде

Первая ракетка мира серб Новак Джокович снялся с турнира ATP 1000 в Мадриде (Испания).

Причина решения спортсмена пропустить «мастерс» пока неизвестна.

Место в основной сетке соревнований теперь получит 19-летний Люка Ван Аш из Франции, который располагается на 99-м месте в мировом рейтинге.

«Мастерс» пройдет с 24 апреля по 5 мая. В прошлом году Джокович также пропустил турнир в Мадриде.

Ранее на турнире в Монте-Карло серб дошел до четвертьфинала, где уступил норвежцу Касперу Рууду (4:6, 6:1, 4:6).