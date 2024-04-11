Джокович рассказал о приоритетном турнире в текущем сезоне

Первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что в текущем сезоне ставит в приоритет Олимпийские игры в Париже.

«Это олимпийский год. Олимпийские сезоны проходят редко. Как и в любой такой год, я действительно ставлю Олимпийские игры на первое место с точки зрения приоритета турниров, в которых я хочу отличиться и показать свои лучшие результаты. Помимо турниров «Большого шлема» для меня это главный приоритет. За эти два-три месяца, во время проведения «Ролан Гаррос», Уимблдона, Олимпийских игр и Открытого чемпионата США, я хочу показать свой лучший теннис и надеюсь, что это произойдет», — приводит Tennis-Infinity слова Джоковича.

36-летний теннисист является рекордсменом по количеству титулов в турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде среди мужчин (24). Всего на его счету 99 титулов АТР (из них 98 — в одиночном разряде).

На Олимпиаде 2020 года в Токио Джокович в матче за третье место проиграл испанцу Пабло Каррено-Бусте.