Джокович вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло

Сегодня, 17:51
Серб Новак Джокович обыграл итальянца Лоренцо Музетти в третьем круге турнира в Монте Карло — 7:5, 6:3. Встреча продлилась 1 час 59 минут.
1-я ракетка мира Джокович 3 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 6. На 24-й ракетки мира Музетти 1 эйс, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.
В 1/4 финала турнира Джокович сыграет с Алексом Де Минауром (Австралия, 11).
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 950 575 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Лоренцо Музетти (Италия) — 7:5, 6:3