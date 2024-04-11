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Сегодня, 17:51

Джокович вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло

Виктория Кравченко
Новак Джокович.
Фото AFP
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Серб Новак Джокович обыграл итальянца Лоренцо Музетти в третьем круге турнира в Монте Карло — 7:5, 6:3. Встреча продлилась 1 час 59 минут.

1-я ракетка мира Джокович 3 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 6. На 24-й ракетки мира Музетти 1 эйс, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

В 1/4 финала турнира Джокович сыграет с Алексом Де Минауром (Австралия, 11).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Лоренцо Музетти (Италия) — 7:5, 6:3

Теннис
Новак Джокович
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