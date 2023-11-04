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Сегодня, 00:38

Джокович вышел в полуфинал турнира в Париже

Евгений Козинов
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото Reuters
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Серб Новак Джокович победил датчанина Хольгера Руне в четвертьфинале турнира в Париже — 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.

Матч продолжался 2 часа 49 минут. 36-летний серб 10 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовад 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету 20-летнего датчанина 8 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 1).

За выход в финал первая ракетка мира сыграет с победителем матча Андрей Рублев — Алекс Де Минаур.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Хольгер Руне (Дания, 6) — 7:5, 6:7 (3:7), 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/paris/2023/
Теннис
Новак Джокович
Хольгер Руне
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