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Сегодня, 07:55

Джокович: «Я собираюсь побить все возможные рекорды»

Алина Савинова
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Сербский теннисист Новак Джокович после победы на «мастерсе» в Париже заявил, что намерен превзойти рекорд по количеству титулов на турнирах ATP.

Рекорд по этому показателю принадлежит американцу Джимми Коннорсу (109). Вторым в списке идет швейцарец Роджер Федерер (103). На счету Джоковича 97 титулов.

«Что касается рекорда по количеству выигранных турниров ATP, то здесь возможно все. Почему бы мне не попытаться побить и этот рекорд? Сейчас у меня на 12 меньше, но у меня еще есть время. Победа в таком крупном турнире может показаться людям рутиной, но это совсем не так — каждый титул на турнирах серии «мастерс» и «Большого шлема» действительно очень много значит для меня. Я собираюсь побить все возможные рекорды. У меня никогда не было проблем с тем, чтобы признать это. И именно поэтому люди меня не любят. Но я не привык говорить, что это не моя цель, а потом вести себя по-другому... Я всегда старался соответствовать тому, во что верю!» — заявил Джокович.

5 ноября 36-летний сербский теннисист стал победителем турнира серии «мастерс» в Париже. В финале он обыграл болгарина Григора Димитрова со счетом 6:4, 6:3. Для Джоковича эта победа на «мастерсах» стала 40-й в карьере.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-novak-djokovic-i-m-going-possible-records-i-ve-never-problem-saying-people-like-me?key1=newsnowltennis
Теннис
Новак Джокович
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