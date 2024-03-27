27 марта, 15:44
Олимпийский чемпион и победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников поделился мнением с «СЭ» по поводу прекращения сотрудничества Новака Джоковича со своим тренером Гораном Иванишевичем.
«Сейчас я точно не хочу вникать во что-то для Джоковича. Он взрослый и опытный спортсмен, который знает, что делает», — сказала Кафельников «СЭ».
Джокович и Иванишевич работали вместе с 2018 года. Также Иванишевич до серба тренировал хорвата Марина Чилича, чеха Томаша Бердыха и канадца Милана Раонича.
Джокович с 2018 года выиграл четыре раза Australian Open, два «Ролан Гаррос», четыре Уимблдона и два US Open.
(Константин Передерий)