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Сегодня, 09:37

Федерер надеется в будущем стать капитаном сборной Европы в Кубке Лэйвера

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер рассказал, что в будущем хотел бы возглавить сборную Европы в Кубке Лэйвера.

На данный момент капитаном сборной Европы является 11-кратный победитель турниров «Большого шлема» швед Бьорн Борг.

«У меня есть определенная связь со сборной Европы. Я буду рад, если сборная мира победит, но, не поймите меня неправильно, глубоко внутри мне хочется, чтобы Европа выиграла. Мне нравится заниматься теннисом. Возможно, однажды я стану капитаном команды. На данный момент никаких планов нет, но я думаю, что это было бы неплохо», — приводит Reuters слова Федерера.

Федерер завершил карьеру в 2022 году после выступления в Кубке Лэйвера, который проходил в конце сентября в Лондоне. На счету швейцарца 20 побед на турнирах «Большого шлема», 111 побед на турнирах ATP, две выигранные медали на Олимпийский играх — золото в парном разряде и серебро в одиночном разряде.

Источник: https://www.reuters.com/sports/tennis/federer-hopes-captain-team-europe-laver-cup-one-day-2023-09-21/
Теннис
Роджер Федерер
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