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Сегодня, 08:53

Муратоглу: «Джокович всегда хочет доминировать. В этом он превосходит Федерера и Надаля»

Алина Савинова
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Бывший тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу рассказал, чем отличаются друг от друга швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович.

«Все трое обладают основными важными качествами, но каждый из них в определенных областях лучше других. Все трое любят теннис, но, возможно, именно Роджер любит этот вид спорта больше остальных. Он дышал теннисом, жил теннисом на протяжении всей своей карьеры. Рафа любит сражаться на корте, бороться от первого до последнего очка, в этом он превосходен. Новак хочет доминировать, он всегда хочет быть лучше. Это желание было для него движущей силой на протяжении всей его жизни. Я думаю, что он превосходит Федерера и Надаля именно в этой области», — приводит Sportskeeda слова Муратоглу.

36-летний Джокович является абсолютным рекордсменом по числу побед в турнирах «Большого шлема» в XXI веке — 24. 37-летний Надаль за свою карьеру одержал 22 победы в турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. 42-летний Федерер, завершивший карьеру в прошлом году, выиграл 20 «Шлемов».

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-djokovic-willingness-better-anyone-superior-federer-nadal-that-serena-williams-ex-coach-patrick-mouratoglou?key1=newsnowltennis
Теннис
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
Роджер Федерер
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