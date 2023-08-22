Фучович вышел в третий круг турнира в Уинстон-Салеме

Венгерский теннисист Мартон Фучович во втором круге турнира в Уинстон-Салеме обыграл Чжан Чжичжэня из Китая со счетом 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 29 минут. На счету 31-летнего венгра 3 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

В третьем круге Фучович встретится с победителем матча Бенжамен Бонзи (Франция) — Себастьян Корда (США).

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 760 930 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Мартон Фучович (Венгрия, 14) — Чжан Чжичжэнь (Китай) — 6:4, 6:2