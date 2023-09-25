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Сегодня, 14:39

Хачанов вышел в финал турнира в Чжухае

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Карен Хачанов.
Фото Global Look Press
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Россиянин Карен Хачанов победил американца Себастьяна Корду в полуфинале турнира в Чжухае (Китай) — 7:5, 6:4. Матч длился 1 час 48 минут.

На счету россиянина 4 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. У американца — 9 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейка из 6.

В финале соперником Хачанова станет победитель в матче Йосихито Нисиока (Япония) — Аслан Карацев (Россия).

Чжухай (Китай)

Турнир ATP Zhuhai Championships

Призовой фонд 981 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Карен Хачанов (Россия, 1) — Себастьян Корда (США, 4) — 7:5, 6:4

Теннис
Карен Хачанов
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