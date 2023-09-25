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Сегодня, 16:31

Зверев сыграет с Сафиуллиным в финале турнира в Чэнду

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Александр Зверев.
Фото AFP
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Немец Александр Зверев победил болгарина Григора Димитрова и вышел в финал турнира в Чэнду (Китай) — 6:3, 7:6 (7:2). Матч длился 1 час 52 минуты.

На счету немца 9 эйсов и 2 реализованных брейк-пойнта из 7. У болгарина — 2 двойные ошибки.

В решающем матче Зверев сыграет с россиянином Романом Сафиуллиным, который победил итальянца Лоренцо Музетти (6:3, 6:4).

Чэнду (Китай)

Турнир ATP Chengdu Open

Призовой фонд 1 152 805 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Александр Зверев (Германия, 1) — Григор Димитров (Болгария, 3) — 6:3, 7:6 (7:2)

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Григор Димитров
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