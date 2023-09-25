Зверев сыграет с Сафиуллиным в финале турнира в Чэнду

Сегодня, 16:31
Немец Александр Зверев победил болгарина Григора Димитрова и вышел в финал турнира в Чэнду (Китай) — 6:3, 7:6 (7:2). Матч длился 1 час 52 минуты.
На счету немца 9 эйсов и 2 реализованных брейк-пойнта из 7. У болгарина — 2 двойные ошибки.
В решающем матче Зверев сыграет с россиянином Романом Сафиуллиным, который победил итальянца Лоренцо Музетти (6:3, 6:4).
Чэнду (Китай)
Турнир ATP Chengdu Open
Призовой фонд 1 152 805 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Александр Зверев (Германия, 1) — Григор Димитров (Болгария, 3) — 6:3, 7:6 (7:2)