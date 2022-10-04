Хачанов обыграл Кресси и вышел во второй круг турнира в Астане

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл американца Максима Кресси в первом круге турнира ATP 500 в Астане.

Матч продолжался 1 час 29 минут и завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:3).

18-я ракетка мира Хачанов 7 раз подал на вылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. На счету 32-й ракетки мира Кресси 9 эйсов, 7 двойных и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Во втором круге турнира 26-летний россиянин сыграет с победителем матча Марин Чилич (Хорватия) — Оскар Отте (Германия).

Астана (Казахстан)

Турнир ATP Astana Open

Призовой фонд 1 900 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия) — Максим Кресси (США) — 6:4, 7:6 (7:3)