Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 09:41

Хачанов обыграл Кресси и вышел во второй круг турнира в Астане

Анна Горшкова
Корреспондент
Карен Хачанов.
Фото Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл американца Максима Кресси в первом круге турнира ATP 500 в Астане.

Матч продолжался 1 час 29 минут и завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:3).

18-я ракетка мира Хачанов 7 раз подал на вылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. На счету 32-й ракетки мира Кресси 9 эйсов, 7 двойных и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Во втором круге турнира 26-летний россиянин сыграет с победителем матча Марин Чилич (Хорватия) — Оскар Отте (Германия).

Астана (Казахстан)

Турнир ATP Astana Open

Призовой фонд 1 900 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия) — Максим Кресси (США) — 6:4, 7:6 (7:3)

Теннис
Карен Хачанов
5
Читайте также
Знаменитый саночник Альберт Демченко чуть не отправился на тот свет из-за ошибки врачей
Мужчин-синхронистов приравняли к женщинам. Но не это главное
Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался в сотрудничестве с СБУ
Военный эксперт оценил эффективность корвета ВМС Украины в бою с флотом РФ
Космические войска РФ провели эксперименты с иностранными спутниками на орбите
Почему Новороссия всегда была русской: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Альбер Рамос считает, что Алькарас будет великим игроком еще много лет