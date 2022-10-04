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Сегодня, 08:26

Альбер Рамос считает, что Алькарас будет великим игроком еще много лет

Алина Савинова

Испанский теннисист Альберт Рамос-Виньолас поделился мнением о первой ракетке мира Карлосе Алькарасе.

«Я знаю его очень хорошо, и я тоже играл против него. Алькарас — отличный игрок, мощный и быстрый. Если он не получит травму, то будет великим игроком еще много лет. Более того, тот факт, что Новак Джокович не участвует в каждом турнире, позволил Алькарасу занять первое место», — приводит слова бывшей 17-й ракетки мира Tennisworld.

Алькарас выиграл турнир US Open-2022, по окончании которого стал первой ракеткой мира, причем самой молодой в истории.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Carlos_Alcaraz/121603/-carlos-alcaraz-will-be-a-great-player-for-many-years-says-atp-ace/
Теннис
Карлос Алькарас
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