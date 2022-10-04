Альбер Рамос считает, что Алькарас будет великим игроком еще много лет

Испанский теннисист Альберт Рамос-Виньолас поделился мнением о первой ракетке мира Карлосе Алькарасе.

«Я знаю его очень хорошо, и я тоже играл против него. Алькарас — отличный игрок, мощный и быстрый. Если он не получит травму, то будет великим игроком еще много лет. Более того, тот факт, что Новак Джокович не участвует в каждом турнире, позволил Алькарасу занять первое место», — приводит слова бывшей 17-й ракетки мира Tennisworld.

Алькарас выиграл турнир US Open-2022, по окончании которого стал первой ракеткой мира, причем самой молодой в истории.