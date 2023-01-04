Хачанов победил Дрейпера и прошел в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Сегодня, 06:11
Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира ATP в Аделаиде (Австралия).
Во втором круге спортсмен победил американца Джека Дрейпера в двух сетах — 6:4, 6:2.
В четвертьфинале Хачанов может встретиться с другим россиянином Даниилом Медведевым в случае, если тот обыграет серба Миомира Кецмановича во втором круге.
Аделаида (Австралия)
Турнир ATP Adelaide International 1
Призовой фонд 642 735 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Карен Хачанов (Россия, 8) — Джек Дрейпер (Великобритания) — 6:4, 6:2