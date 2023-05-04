Руне — о сравнении с «Большой тройкой»: «Испытываю легкое «вау», когда читаю подобное»

Датский теннисист Хольгер Руне высказался о сравнении с игроками из «Большой тройки».

«Я испытываю легкое «вау», когда читаю подобное. Наверное, хорошо, что я сам не провожу таких сравнений. Лучше оставаться на земле. Это все звучит потрясающе, но я провел в туре всего два года, так что пока не достиг и доли того, что есть у них (Джоковича, Надаля и Федерера). Они являются хорошими образцами для подражания. Они установили очень высокую планку, и следующие поколения, вероятно, будут неосознанно исходить из этого, в том числе и я», — приводит слова Руне SpilXperten.

Хольгер Руне вылетел на стадии третьего круга турнира в Мадриде после поражения от испанца Алехандро Давидович-Фокины.