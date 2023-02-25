Хуркач обыграл Бублика и вышел в финал турнира в Марселе

Польский теннисист Хуберт Хуркач обыграл представителя Казахстана Александра Бублика в полуфинале турнира ATP 250 в Марселе.

Матч завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:4). Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты.

11-я ракетка мира Хуркач 22 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 9. На счету 50-й ракетки Бублика 12 эйсов, 3 двойные и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.

В финале Хуркач сыграет с победителем матча Бенжамен Бонзи (Франция) — Артур Филс (Франция).

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 707 510 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Хуберт Хуркач (Польша, 1) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:4, 7:6 (7:4)