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Сегодня, 17:04

Хуркач поделился эмоциями после победы над Рублевым в финале «мастерса» в Шанхае

Игнат Заздравин
Корреспондент
Хуберт Хуркач (слева) и Андрей Рублев.
Фото AFP
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Польский теннисист Хуберт Хуркач прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублевым в финале «мастерса» в Шанхае.

«Это была такая битва. Особенно эмоциональная. У меня был матч-пойнт, Андрей сделал потрясающую подачу, а затем у него был матч-пойнт, а после у меня снова было несколько матч-пойнтов.

Андрей нанес несколько отличных ударов. Я пытался ответить. Это был один из тех матчей, в которых я продолжал верить в победу, и я очень доволен тем, как мне удалось сыграть в конце. Это огромное событие, и сейчас я по-настоящему счастлив», — приводит слова Хуркача официальный сайт ATP.

26-летний поляк обыграл Рублева на тай-брейке — 6:3, 3:6, 7:6 (10:8). Для Хуркача этот трофей стал 7-м в турнирах ATP и 2-м — в турнирах серии «мастерс».

 

Теннис
Андрей Рублев
Хуберт Хуркач
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