Алькарас назвал ключевой момент в матче с Фритцем на турнире в Майами

Испанец Карлос Алькарас прокомментировал победу над американцем Тэйлором Фритцем (6:4, 6:2) в четвертьфинале турнира ATP 1000 в Майами (США).

«В начале игры мне пришлось немного понервничать. Матч против него был чем-то новым для меня. Я знал, что мне обязательно нужно показывать тот теннис, который получался у меня в предыдущих матчах, т. е. высокого качества. Конечно, я доволен тем, как начал встречу — без ошибок и довольно мощно. Ключевым для меня было сделать брейк и играть свою игру», — цитирует Алькараса пресс-служба ATP.

За выход в финал турнира первая ракетка мира сыграет с итальянцем Янником Синнером.