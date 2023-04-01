Алькарас: «Думаю многие смотрели наш матч с Синнером, так как он того стоит»

Испанец Карлос Алькарас поделился мнением о поражении итальянцу Яннику Синнеру (7:6 (7:4), 4:6, 2:6) в полуфинале турнира ATP-1000 в Майами (США).

«У меня была возможность выиграть Sunshine Double (два турнира ATP-1000: в Индиан-Уэллсе и Майами. — Прим. «СЭ»), но думаю для этого мне понадобится еще несколько лет. В этом матче я хотел улучшить свои навыки, чтобы все-таки выиграть у Синнера. Я ощущаю другие эмоции от публики, когда мы с ним играем. Я думаю многие смотрят именно наше противостояние, так как оно того стоит. Публика была превосходной. Я чувствовал ее энергию, любовь от людей.

У меня были возможности сделать брейк во втором сете и подать на матч, но играть против Синнера реально сложно. Сложно описать словами, но я думаю это хороший матч для нас обоих. Физически сложный матч», — цитирует Алькараса пресс-служба ATP.

В финале Синнер встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Матч состоится 2 апреля и начнется в 20.00 по московскому времени.