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Сегодня, 19:18

Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне

Руслан Минаев
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Испанец Карлос Алькарас обыграл Роберто Баутисту-Агута в третьем круге турнира ATP-500 в Барселоне (Испания) — 6:3, 7:5. Матч длился 1 час 54 минуты.

Алькарас сделал 3 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. У Баутисты-Агута — 1 эйс, 2 двойные ошибки и 3 из 7 реализованных брейк-пойнта.

За выход в полуфинал вторая ракетка мира сыграет с соотечественником Алехандро Давидовичем Фокиной.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 722 480 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 13) — 6:3, 7:5

Теннис
Карлос Алькарас
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