Кафельников поделился ожиданиями от матча Медведева с Алькарасом

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников рассказал, что думает о финальном матче турнира в Индиан-Уэллсе, в котором россиянин Даниил Медведев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Я думаю, что небольшой фаворит финала все-таки Алькарас. Карлос выиграл этот турнир в прошлом году, в финале он уверенно тогда обыграл именно Медведева.

Значит, есть все предпосылки считать, что хардовое покрытие на этом турнире Алькарасу хорошо подходит", — цитирует Кафельникова «РБ Спорт».