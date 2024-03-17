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17 марта, 21:01

Кафельников поделился ожиданиями от матча Медведева с Алькарасом

Виктория Кравченко
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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников рассказал, что думает о финальном матче турнира в Индиан-Уэллсе, в котором россиянин Даниил Медведев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Я думаю, что небольшой фаворит финала все-таки Алькарас. Карлос выиграл этот турнир в прошлом году, в финале он уверенно тогда обыграл именно Медведева.

Значит, есть все предпосылки считать, что хардовое покрытие на этом турнире Алькарасу хорошо подходит", — цитирует Кафельникова «РБ Спорт».

Матч пройдет 18 марта, начало — в 00.00 мск

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-kafel-nikov-al-karas-nebol-shoj-favorit-finala-v-indian-ue-llse/
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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