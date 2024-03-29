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29 марта, 17:11

Кафельников: «Синнер заметно прибавил, поэтому и стал обыгрывать Медведева»

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился мыслями в преддверии полуфинального матча турнира в Майами между россиянином Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером.

«Не могу назвать фаворита этой игры. Можно заглянуть в котировки букмекеров, может они помогут ответить вопрос о том, кто фаворит матча. У меня сомнения по этому вопросу. Синнер выиграл последние четыре матча у Медведева после шести поражений. Синнер заметно прибавил и стал играть лучше — отсюда и такие результаты», — цитирует Кафельникова «РБ Спорт».

Медведев встретится с Синнером в пятницу, 29 марта. Начало игры — в 22.00 по московскому времени. На данный момент счет в личных встречах 6-4 в пользу россиянина, однако итальянский теннисист выиграл четыре последних очных матча у Медведева.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Медведев — Синнер.

Источник: РБ Спорт
Теннис
Даниил Медведев
Евгений Кафельников
Янник Синнер
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