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Сегодня, 12:39

Кафельников: «Российскому спорту в 2024-м пожелал бы избавиться от некомпетентных людей, которые мешают его развитию»

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников рассказал, чего желает российскому спорту в наступившем году.

«Российскому спорту в 2024 году пожелал бы избавиться от некомпетентных людей, которые мешают его развитию. Совсем скоро все встанет на свои места», — цитирует Кафельникова Sport24.

Кафельников является олимпийским чемпионом, обладателем Кубка Дэвиса 2002 года, победителем двух турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Франции-1996, Открытый чемпионат Австралии-1999). Также на его счету 53 победы в турнирах уровня ATP (из них 27 — в одиночном разряде).

Источник: https://sport24.ru/tennis/news-609480-kafelnikov-rossiyskomu-sportu-pozhelalby-izbavitsya-ot-nekompetentnykh-lyudey-kotoryye-meshayut-yego-razvitiyu
Теннис
Евгений Кафельников
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