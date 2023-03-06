Кафельников считает, что теннисные турниры в США не обеднеют от отсутствия Джоковича

Самый титулованный российский теннисист, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что турниры серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американских Индиан-Уэллсе и Майами не перестанут быть интересными из-за снятия с соревнований первой ракетки мира серба Новака Джоковича.

«Не знаю всех нюансов принятого решения, но я не считаю, что турниры в Индиан-Уэллс и Майами обеднеют от отсутствия Джоковича. Да, он первая ракетка мира и является фаворитом любых соревнований, но теннис все равно продолжается. В Америке выступят другие звезды, будет на кого посмотреть», — приводит слова Кафельникова ТАСС.

В основной сетке турнира 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» заменит грузин Николоз Басилашвили.

Турнир в Индиан-Уэллс пройдет с 6 по 19 марта. Турнир в Майами — с 19 марта по 2 апреля.