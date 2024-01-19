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Сегодня, 18:33

Кирьос: «Федерер — это Майкл Джордан в теннисе. Без Роджера был бы Новак и Надаль?»

Алина Савинова
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Австралиец Ник Кирьос заявил, что экс-первая ракетка мира Роджер Федерер оказал наибольшее влияние на теннис и сравнил его с шестикратным чемпионом НБА Майклом Джорданом.

«Новак — самый совершенный игрок, причем на всех покрытиях. Посмотрите, Надаль доминирует на одном покрытии, тогда как Новака почти на любом. Но тем не менее я думаю, что Роджер Федерер — лучший игрок, за которым стоит наблюдать. Он самый талантливый, на корте всегда выглядел расслабленно. Он как Майкл Джордан в теннисе. Без Роджера был бы Новак? Был бы Надаль? Было бы им тогда за чем гнаться?» — сказал Кирьос.

Федерер завершил карьеру в 2022 году. 42-летний швейцарец является 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», олимпийским чемпионом (2008) в парном и серебряным призером Игр (2012) в одиночном разряде. Всего за карьеру он выиграл 111 турниров ATP.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-the-greatest-time-novak-djokovic-roger-federer-michael-jordan-tennis-nick-kyrgios?key1=newsnowltennis
Теннис
Майкл Джордан
Ник Кирьос
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
Роджер Федерер
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