Медведев обыграл Арнальди и вышел в третий круг турнира в Торонто

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира ATP в Торонто (Канада). В матче второго круга 27-летний спортсмен обыграл итальянца Маттео Арнальди — 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 27 минут. Медведев сделал 9 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Арнальди 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 нереализованных брейк-пойнта. В следующем круге турнира Медведев сыграет с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия, 16) — Танаси Коккинакис (Австралия, Q). Торонто (Канада) Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers Призовой фонд 6 600 000 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Даниил Медведев (Россия, 2) — Маттео Арнальди (Италия, Q) — 6:2, 7:5