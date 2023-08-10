Маррей и Алькарас вышли в третий круг турнира в Торонто

Британский теннисист Энди Маррей одержал победу во втором круге турнира в Торонто. В трех сетах он обыграл Макса Перселла из Австралии — 7:6 (7:2), 3:6, 7:5.

Также в третий круг вышли Карлос Алькарас, Алехандро Давидович Фокина и Алес Де Минаур.

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Энди Маррей (Великобритания) — Макс Перселл (Австралия) — 7:6 (7:2), 3:6, 7:5

Карлос Алькарас (Испания) — Бен Шелтон (США) — 6:3, 7:6 (7:3)

Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Александр Зверев (Германия, 13) — 6:1, 6:2

Алекс Де Минаур (Австралия) — Габриэль Диалло (Канада, WC) — 6:4, 7:5