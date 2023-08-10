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Сегодня, 04:10

Маррей и Алькарас вышли в третий круг турнира в Торонто

Евгений Козинов
Корреспондент
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Британский теннисист Энди Маррей одержал победу во втором круге турнира в Торонто. В трех сетах он обыграл Макса Перселла из Австралии — 7:6 (7:2), 3:6, 7:5.

Также в третий круг вышли Карлос Алькарас, Алехандро Давидович Фокина и Алес Де Минаур.

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Энди Маррей (Великобритания) — Макс Перселл (Австралия) — 7:6 (7:2), 3:6, 7:5

Карлос Алькарас (Испания) — Бен Шелтон (США) — 6:3, 7:6 (7:3)

Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Александр Зверев (Германия, 13) — 6:1, 6:2

Алекс Де Минаур (Австралия) — Габриэль Диалло (Канада, WC) — 6:4, 7:5

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/canada/2023/
Теннис
Карлос Алькарас
Энди Маррей
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