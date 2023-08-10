Маррей и Алькарас вышли в третий круг турнира в Торонто

Сегодня, 04:10
Британский теннисист Энди Маррей одержал победу во втором круге турнира в Торонто. В трех сетах он обыграл Макса Перселла из Австралии — 7:6 (7:2), 3:6, 7:5.
Также в третий круг вышли Карлос Алькарас, Алехандро Давидович Фокина и Алес Де Минаур.
Торонто (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 6 600 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Энди Маррей (Великобритания) — Макс Перселл (Австралия) — 7:6 (7:2), 3:6, 7:5
Карлос Алькарас (Испания) — Бен Шелтон (США) — 6:3, 7:6 (7:3)
Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Александр Зверев (Германия, 13) — 6:1, 6:2
Алекс Де Минаур (Австралия) — Габриэль Диалло (Канада, WC) — 6:4, 7:5