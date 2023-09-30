Медведев обыграл Де Минаура и вышел в третий круг турнира в Пекине

Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге турнира в Пекине обыграл австралийца Алекса Де Минаура со счетом 7:6 (7:3), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 59 минут. На счету 27-летнего россиянина 4 эйса, 8 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 9. В третьем круге турнира Медведев встретится с победителем матча Андрей Рублев (Россия) — Уго Умбер (Франция). Пекин (Китай) Турнир ATP China Open Призовой фонд 3 633 875 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Даниил Медведев (Россия, 2) — Алекс Де Минаур (Австралия) — 7:6 (7:3), 6:3