Медведев обыграл Де Минаура и вышел в третий круг турнира в Пекине

Сегодня, 12:59
Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге турнира в Пекине обыграл австралийца Алекса Де Минаура со счетом 7:6 (7:3), 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 59 минут. На счету 27-летнего россиянина 4 эйса, 8 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.
В третьем круге турнира Медведев встретится с победителем матча Андрей Рублев (Россия) — Уго Умбер (Франция).
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 633 875 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 2) — Алекс Де Минаур (Австралия) — 7:6 (7:3), 6:3